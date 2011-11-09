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Bitlis depremle sallandı VAN (A.A)

09 Kasım 2011 02:33

-Bitlis depremle sallandı VAN (A.A) - 09.11.2011 - Bitlis'te merkez üssü Adilcevaz ilçesine bağlı Kavuştuk köyü olan 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre, saat 00.05'te merkez üssü Adilcevaz ilçesine bağlı Kavuştuk köyü olan 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Van ve Erciş ilçesinde de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

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