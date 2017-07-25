T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bitlis Cezaevi'nde 100 tutuklunun yemekten zehirlendiği iddiası

Hapishane yetkilileri olayın "yaygara" olduğunu öne sürdü

25 Temmuz 2017 18:53

Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevi'nde kalan Naci Kaya, 100'den fazla tutuklunun cezaevindeki yemekten zehirlendiğini iddia etti. Cezaevi yetkilileri durumu "yaygara" sözleriyle yorumladı.

Dihaber'in haberine göre dün ailesi ile yaptığı kapalı görüşte geçtiğimiz hafta 100'den fazla tutuklunun cezaevindeki yemekten zehirlendiğini aktaran Kaya, olayın üzerinden bir hafta geçmesine rağmen hala bazı tutukluların hastaneye kaldırıldığını ve kollarında serumla cezaevine geldikleri bilgisini paylaştı.

Bitlis Cezaevi'nde telefonla ulaşan Dihaber muhabirleri, zehirlenme vakasının olmadığına dair cevap aldı. Yetkililer olayın "yaygara" olduğunu savundu.

ETİKETLER

cezaeviiddizehirlenme iddiası100 tutukluhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24