Bitlis Cezaevi'nde 100 tutuklunun yemekten zehirlendiği iddiası

Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevi'nde kalan Naci Kaya, 100'den fazla tutuklunun cezaevindeki yemekten zehirlendiğini iddia etti. Cezaevi yetkilileri durumu "yaygara" sözleriyle yorumladı.

Dihaber'in haberine göre dün ailesi ile yaptığı kapalı görüşte geçtiğimiz hafta 100'den fazla tutuklunun cezaevindeki yemekten zehirlendiğini aktaran Kaya, olayın üzerinden bir hafta geçmesine rağmen hala bazı tutukluların hastaneye kaldırıldığını ve kollarında serumla cezaevine geldikleri bilgisini paylaştı.

Bitlis Cezaevi'nde telefonla ulaşan Dihaber muhabirleri, zehirlenme vakasının olmadığına dair cevap aldı. Yetkililer olayın "yaygara" olduğunu savundu.