Bitlis Belediyesi'ne de kayyım atandı

İçişleri Bakanlığı Bitlis Belediyesi’ne Bitlis Valisi Ahmet Çınar’ı kayyım olarak atadı.

Bitlis'te Demokratik Bölgeler Partili (DBP) Belediye Eş Başkanları Hüseyin Olan ile Nevin Daşdemir Dağkıran 24 Kasım’da gözaltına alınmış, 25 Kasım’da "Terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunmak, terör örgütüne yardım ve yataklık etmek'' iddiasıyla sevkedildikleri mahkemece tutuklanmıştı.

Olan ve Daşdemir Dağkıran ile birlikte Güroymak Belediye Başkanı Mehmet Emin Özkan, Belediye Başkan Yardımcısı Senaye Ata ile Halkların Demokratik Partisi İl Başkan Yardımcısı Nazime Avras da 'tutuklanmıştı.

Valilik'ten açıklama

Valilik açıklamasında Olan’ın “Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Sulh Hakimliğince tutuklandığı anımsatıldı.

Açıklamada İçişleri Bakanlığınca Anayasa'nın 127'nci ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddeleri uyarınca Olan'ın görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. Olan'ın yerine Vali Ahmet Çınar'ın "Belediye Başkan Vekili" olarak görevlendirildiği vurgulandı.

Ahmet Çınar hakkında

1966 yılında Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde doğdu. 1983 yılında Kahramanmaraş Endüstri Meslek Lisesi ve 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

Memuriyet hayatına Gümrük Muayene Memuru olarak başladı. 1990 yılında 79. dönem Kaymakam Adayı olarak göreve atandı. Sırasıyla İbradı-Antalya, Dargeçit-Mardin, Sultandağı-Afyon, Silvan-Diyarbakır, Seyhan-Adana Kaymakamlıkları; Siirt Vali Yardımcılığı; İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği; 2004-2007 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kontrol Daire Başkanlığı, Kültür Daire Başkanlığı; İGDAŞ Yönetim Kurulu Üyeliği ve BİMTAŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı; 2007-2009 yılları arasında Başbakan Yardımcısı Özel Kalem Müdürlüğü, 2010-2012 yılları arasında TİKA Ukrayna Program Koordinatörlüğü ve 3 Mayıs 2013-25 Ağustos 015 tarihleri arasında Çanakkale Valisi olarak görev yaptı

Anılarını yazdığı “Herşeyi Yazamadım” adlı bir kitabı ve “Surhay” adlı bir romanı yayınlandı.

3 Ağustos 015 tarihli ve 2015/7991 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Bitlis Valiliği ‘ne atandı. Evli ve iki çocuğu var.