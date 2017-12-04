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Bitlis Barosu, avukata yapılan saldırıyı kınadı

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ(Bitlis), (DHA)- BİTLİS Barosu,  Adilcevaz ilçesinde adliye binasına  giderken bir grubun taşlı ve topalı saldırısı sonucu ağır yaralanan avukat Bülent Erçetin'e yapılan saldırıyı basın açıklamasıyla kınadı

04 Aralık 2017 21:07

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ(Bitlis), (DHA)- BİTLİS Barosu,  Adilcevaz ilçesinde adliye binasına  giderken bir grubun taşlı ve topalı saldırısı sonucu ağır yaralanan avukat Bülent Erçetin\'e yapılan saldırıyı basın açıklamasıyla kınadı. Baro Başkanı Fuat Özgül, yapılan saldırıya ilişkin hukuki sürecin takipçisi olacaklarını, saldırıyı yapan şüphelilerin cezalandırılması gerektiğini söyledi.
Bitlis Barosu, geçen cuma günü adliye binasına giderken eli sopalı bir grubun saldırısına uğraması sonucu ağır yaralanan ve Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan  Bitlis Barosu üyesi Avukat Erçetin\'e yapılan saldırı ile ilgili basın açıklaması yaptı. Adilcevaz Adliyesi önünde yapılan basın açıklamasının metni Baro Başkanı Avukat Özgül, tarafından okundu. Özgül, saldırıda ağır yaralanan baro üyesi Erçetin\'in Tatvan Devlet Hastanesi\'nde yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğünü belirtti. Özgül, şöyle konuştu:
\"1 Aralık 2017 tarihinde Adilcevaz Adliyesi önünde baromuz üye avukatlarından Bülent Erçetin’e yönelik menfur bir saldırı düzenlenmiştir. Meslektaşımız bu saldırı nedeniyle halen Bitlis\'in Tatvan ilçesi  Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altında olup,  yaşam mücadelesi vermektedir. Özellikle son yıllarda avukatlara karşı artarak devam eden saldırıların son kurbanı maalesef değerli meslektaşımız Avukat Bülent Erçetin olmuştur. Yargının vazgeçilmez unsurlarından biri olan avukatlara yapılan bu saldırılar, yargıya yapılmış demektir. Unutulmamalıdır ki; avukatlar müdafi olarak katıldıkları davalara konu olan uyuşmazlıkların tarafı değildir. Avukatlara, baktıkları dosyalarla özdeşleştirilerek yapılan sözlü, fiili ve silahlı saldırılar asla kabul edilemez. Meslektaşımız görevi nedeniyle uğradığı bu saldırı avukatlık mesleğine yapılmıştır. Görevi başındaki meslektaşımıza yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyor, bu tür saldırıların avukatlık mesleğini yürütmemize engel olmayacağını, savunmanın susmayacağını bir kez daha yüksek sesle dillendiriyoruz. Bitlis Barosu olarak meslektaşlarımızla birlikte bu süreci takip edeceğimizi, şüphelilerin cezalandırılması ve adaletin sağlanması için elimizden gelen çabayı göstereceğimizi, saldırıya ilişkin hukuki sürecin takipçisi olacağımızı, meslektaşlarımızın ve kamuoyunun dikkatine sunuyor, meslektaşımıza acil şifalar diliyorum.\" 

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