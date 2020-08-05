Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına rağmen inşaatına devam edilen Bitlis Ahlat’taki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün son hali böyle görüntülendi.

T24 yazarı Yusuf Nazım, köşkün son halini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Ahlat, Ahlat olalı böyle yatırım görmedi! Esnafın yüzü güldü, işçinin karnı doydu, çiftçinin tarlasına bereket doldu... Ne mutlu Ahlatlı olana... Kışlık Saray da bitti!" diye yazdı.

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) iptal ettiği ancak farklı bir teklif içinde Meclis’e getirilen ve Van Gölü kıyısında inşası süren saraya ilişkin AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Adliye Sarayı da var. Saray deyince siz ne anlıyorsunuz? Biz milletin evi olarak görüyoruz" demişti.

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