Bitkisel yağda yüzde 20'lik zam yolda

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, ham madde maliyetinin çok arttığını belirterek, yağda yüzde 20'lik bir artışın olabileceğini söyledi.

Dünya gazetesinden Hüseyin Gökçe’nin haberine göre, 2020 yılına ilişkin sektörel değerlendirmede bulunan Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BSYD) Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, ham maddeyi ithal etmek zorunda olan yağ sanayicilerinin, son artışı henüz raf fiyatlarına yansıtamadıklarını söyledi. Büyükhelvacıgil bundan dolayı, yağda yüzde 20'lik bir artışın daha olabileceğini belirtti.

Geçen yıl 700 dolar civarında olan ham yağ fiyatının 1325 dolara kadar yükseldiğini aktaran Büyükhelvacıgil, bu yıl ise çiftçilerin daha çok ayçiçeği gelmesini öngördüğünü vurguladı.