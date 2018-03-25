Bitkisel hayata giren eşi için 7 aydır umutla bekliyor

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da Arife Sönmez, Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin çatısında kaynak işi yaparken düşüp yaralanarak bitkisel hayata giren 25 yıllık eşi Hasan Sönmez için 7 aydır umutlu bekleyişini sürdürüyor. Eşi için dua eden Arife Sönmez, iş kazasıyla ilgili de hukuki süreç başlattığını söyledi.

Çorum\'da 3 çocuk babası Hasan Sönmez (53), geçen Ağustos ayında özel bir firma tarafından Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin çatısının inşaat işinde çalışmak üzere Ankara\'ya gitti. 14 Ağustos\'ta işe başlayan Sönmez, bir gün sonra 7 katlı binanın çatısında kaynak yaparken, düşüp, ağır yaralandı. Ağır yaralanıp, bitkisel hayata giren, Ankara\'da çeşitli hastanelerde tedavi gören Hasan Sönmez, eşi Arife Sönmez\'in (53) girişimleriyle Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne getirildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Hasan Sönmez\'in eşi Arife Sönmez, umutlu bekleyişini sürdürüyor. eşi için dua eden Arife Sönmez, \"Allah\'tan ümit kesilmez Belki bir mucize olur, eşim ayağa kalkar diye gece gündüz dua ediyorum. Ayrıca eşimin yaşadığı iş kazası sonrasında hukuki bir süreçte başlattım. Öğrendim ki; bu iş yapılırken gerekli güvenlik önlemleri alınmamış. Bu konu ile ilgili de firmaya karşı hukuk mücadelesi başlattım. Sonuna kadar sürdüreceğim. Firma yetkililerine hem maddi hem de manevi tazminat davamızı da açtık. Cezaları neyse çeksinler. Kanun gereği neyse yapsın, bu insanlara bizim dünyamızı kararttı. Başkalarının ki kararmasınlar\" dedi.

Arife Sönmez\'in avukatı Çorum Barosu avukatlarından Recep Eker, Çorum 2\'inci İş Mahkemesi\'ne Sağlık Bakanlığı ve firma aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açtıklarını söyleyerek, \"Olayın vuku bulduğu tarihten itibaren yasal süreçte takipçisiyiz. Şu anda Hasan Sönmez bitkisel hayatta olduğu için, maddi ve manevi açıdan da iş mahkemesine müracaatımızı yaptık. Bu süreçte Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin bağlı olduğu Sağlık Bakanlığı\'na ve bakanlığın inşaat işlerini yapmakta olan firmaya davamızı açtık. Aylardır yoğun bakımda yatan Hasan Sönmez\'de hiçbir iyileşme belirtisi gözlenmedi. Bununla birlikte yetkili firma tarafından da hiç bir şekilde destek gelmedi. Biz hukuki alanda mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz\" diye konuştu.

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