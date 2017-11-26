Bitkisel çayın fazlası zararlı

ADANA, (DHA) - ADANA\'da diyetisyen Çiğdem Koçak, bitkisel çayların sağlık açısından olumlu sonuçlar verdiğini ancak fazla tüketimin sakıncalı olduğunu söyledi.

Bitkisel çayların fazla tüketilmesinin sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten Koçak, karaciğer ve böbreklerde olumsuz etkiler oluşturabileceğini dile getirdi. Koçak, \"Binlerce yıl sağlığın korunmasında ve hastalıkların tedavisinde önemli rol oynayan bitkisel çaylar, fenolik bileşikler A, E ve C vitaminleri gibi antioksidan maddelerce zengindir. Bu antioksidanlar bitkisel çaylara özel aromalarını verir ve besin değerlerinin yüksek olmasına en önemli sebeptir. Ayrıca kansere karşı koruyucu, kalp ve damar sağlığını koruyucu etkili bileşenlerdir. Ancak bitkilerin etken maddelerinin de ilaç olduğu ve yan etkileri olabileceği unutulmamalıdır. Günlük 3 su bardağı bitkisel çay tüketimi sakıncalıdır. Son zamanlarda şifalı bitkilerin karaciğer ve böbreklerde toksik etki gösterebileceği ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır\" diye konuştu.

Koçak, özellikle risk grubunda olan hamile, emzikli anne, çocuk ve yaşlılarda tüketimi konusunda doktor ve diyetisyen tavsiyesine başvurulmaları gerektiğini anlattı. Koçak, şöyle dedi:

\"Emzikli annelerin süt arttırmak amacıyla daha sık tükettiği bitki çayları ile ilgili bilinçlendirilmeleri, yardım almaları oldukça önemli. Piyasada -internette ve sosyal medyada- satılan ya da aktarlar tarafından hazırlanan, kilo vermeye yardımcı olarak öne sürülen zayıflama çayları uzun süreli kullanılması halinde birçok kronik hastalığa neden olabilir.\"

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