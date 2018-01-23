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Bitkin halde bulunan yavru şahin korumaya alındı

Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Finike ilçesinde bitkin halde bulunan yavru şahin korumaya alındı

23 Ocak 2018 15:53

Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Finike ilçesinde bitkin halde bulunan yavru şahin korumaya alındı. Şahini bulan Seyyid Uzunboy\'un babası Durdali Uzunboy, \"Eve getirildiğinde ıslaktı ve çok kötü durumdaydı. Evde ısıttık, kuruladık ve yiyecek verdik. Isındıktan sonra canlanmaya başladı\" dedi.
Finike Belediyesi Başkan Danışmanı Durdali Uzunboy\'un oğlu Seyyid Uzunboy, geçen perşembe akşamı iş yerinden dönerken yolda bitkin halde bir yavru şahin buldu. Seyyid Uzunboy\'un evine götürdüğü hayvan için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinden yardım istendi. Ertesi gün Doğa Koruma ve Milli Parklar Finike Şefliği\'nden bir görevli eve gelerek yaralı şahini teslim aldı.
Durdali Uzunboy, \"Eve getirildiğinde ıslaktı ve çok kötü durumdaydı. Evde ısıttık, kuruladık ve yiyecek verdik. Isındıktan sonra canlanmaya başladı. Daha sonra Milli Parklar Müdürlüğü\'nü arayarak durum hakkında bilgi verdik\" dedi. Yavru şahini Finike Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği\'nde görevli Coşkun Yorulmaz\'a teslim ettiklerini anlatan Uzunboy, kuşun tedavisi yapılarak yeniden doğaya bırakılacağını söyledi.
Şahini teslim alan Coşkun Yorulmaz da örnek davranışından dolayı Uzunboy Ailesi\'ne teşekkür ederek, şahini önce veterinere götürerek tedavi edilmesini sağlayacaklarını kaydetti.

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