Bitkin halde bulduğu bukalemunu besleyip doğaya saldı

Kadir ÇELİK/ İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde, Mehmet Yıldırım, evine giderken karşısına çıkan bukalemunu görünce şoke oldu. Yıldırım, bitkin haldeki bukalemunu besleyip doğaya bıraktı.

Aydınlık Mahallesin\'de oturan Mehmet Yıldırım, evine giderken yolda bukalemun görünce şaşırdı. Hareket etmeyen bitkin haldeki bukalemunu karton kutuya koyarak evine götüren Yıldırım, internette yaptığı araştırmanın ardından bukalemuna ot, yaprak ve su verdi. Yıldırım, birkaç gün sonra kendine gelen bukalemunu evinde besleyemeyeceğini düşünerek doğa ortamına bıraktı.

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