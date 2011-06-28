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BİTKİ TOPLAYAN TURİSTLERE PARA CEZASI RİZE (A.A)

28 Haziran 2011 21:04

-BİTKİ TOPLAYAN TURİSTLERE PARA CEZASI RİZE (A.A) - 28.06.2011 - Rize'de izinsiz olarak bitki toplayan yabancı uyruklu 4 kişi yakalandı. Bu kişilere toplam 227 bin 920 lira para cezası uygulandı. Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Rize İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ardeşen ilçesi Beyazkaya köyü mevkisinde, Danimarka vatandaşı K.T.F. ile İsveç vatandaşı B.C.F, L.I.H.F. ve M.E.K.R'yı durdurarak çantalarında arama yaptı. Aramada şahısların çantalarında Çamlıhemşin ilçesinde Ayder Yaylası'ndan izinsiz olarak toplanmış, 11 poşette 44 farklı endemik bitki türü ele geçirildi.  Olayla ilgili olarak gözaltına alınan turistler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Ancak bu kişilere, İl Çevre Orman Müdürlüğü ekiplerince toplam 227 bin 920 lira para cezası uygulandığı, ilgili yazının Çevre ve Orman Bakanlığına gönderildiği ve cezanın konsolosluk aracılığıyla tahsil edileceği bildirildi.

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