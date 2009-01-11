'Bitiririm' dediği suçtan tutuklandı

'Kaçakçılığı 10 gün içinde bitiririm' iyen Mardin eski milletvekili Süleyman Bölünmez, akaryakıt kaçakçılığından tutuklandı.





Yıllar önce ‘’Fırtına Operasyonu’’ olayında tutuklanan ve 100 trilyonluk akaryakıt kaçakçılığından yargılanan, 7 ay tutuklu kaldıktan sonra milletvekili seçilen, TBMM’de “Kaçak akaryakı işini 10 günde bitiririm” diyen Süleyman Bölünmez, şimdi akaryakıt kaçakçılığından tutuklandı.



Antalya’da polisinin yaptığı operasyon sonucu ikinci kez tutuklanan Mardin eski milletvekili Bölünmez, 8 yıl aradan sonra yeniden cezaevine girdi. Petrol firması sahibi olan Bölünmez, 2001 yılında da yine Antalya’daki kaçak akaryakıt operasyonunda gözaltına alındı. Antalya limanından transit geçiş yapan yabancı bayraklı gemilere, akaryakıt verilmiş gibi gösterildiği ve bu yakıtın iç piyasaya sürüldüğü belirlendi. 12 kişi ile birlikte tutuklandı. Savcılık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istedi.



5 bin dolarlık rüşvet



Bölünmez cezaevindeyken sevgilisi Zehra Olgun, ziyaret günü olmamasına rağmen yaptığı ziyaret sonrasında gazetecilere yakalandı. Olgun’dan 5 bin dolar rüşvet aldığı öne sürülen cezaevi müdürü görevinden alındı ve tutuklandı. Yaklaşık 7 ay cezaevinde kalan Bölünmez ise cezaevinde kaldığı süre göz önüne alınarak tahliye edildi.



Bölünmez, 2 Kasım 2002 seçimlerinde Mardin’den bağımsız aday oldu ve seçim döneminde her oy için 250 TL dağıttığı iddiaları ortaya atıldı. Oy istediği köylerin içme suyu, yol, köprü, kanalizasyon gibi tüm isteklerini hemen yerine getiren Bölünmez, hazırladığı seçim bildirisinde de milletvekili maaşını seçim bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtacağı sözünü verdi. Mardin’den 18 bin 978 oyla bağımsız milletvekili seçilerek TBMM’ye girdi.



Meclis’e akıl verdi



Bölünmez, 4.5 yıllık milletvekilliği döneminde de olaylara karıştı. Milletvekili albümüne “bekar” olduğunu yazdıran Bölünmez, sevgilisi Zehra Olgun ile Ankara’daki bir sinemada silahlı saldırıya uğradı. Olgun’u eşi olarak basına açıklayan Bölünmez’in, 28 yıldır Nuriye Bölünmez’le evli ve 3 çocuğu olduğu ortaya çıktı. Mardinspor’un başkanı da olan Bölünmez, Antalyaspor maçında sahaya inerek hakeme küfür edip tartakladı.



Meclis’te kurulan Akaryakıt Kaçakçılığı Araştırma Komisyonu’na bilgi veren Bölünmez, “Kaçak işini 10 gün içinde halletmeye hazırım. Türkiye’ye bir damla kaçak akaryakıt giremez. Bütün musluklar kesilir. Ama kesilen vanalar karşısında durmak kolaysa, bu iş yapılır’’ dedi.



Komisyon başkanı AKP’li Vahit Kiler’in “10 günden vazgeçtik, 20-30 gün olsun. Bu formülü bize vereceksiniz” sözleri üzerine Bölünmez, formülü ancak özel bir toplantıda anlatacağını belirtti. Ancak formülünü daha sonra da açıklamadı. Bölünmez, 22 Temmuz 2008’de de Mardin’den bu kez AKP’den milletvekili adayı oldu ve listede ikinci sıraya yerleşti. Ancak, bir süre sonra nedenini açıklamadan adaylıktan çekildi. AKP ise bu seçimde Mardin’den 4 milletvekili çıkardı

