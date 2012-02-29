Bitime 2 saniye kala Ersan İlyasova

T24 - Milwaukee Bucks'ın Washington Wizards'ı 119-118 yendiği maçta galibiyet basketi, bitime 2 saniye kala atılan bir şutu tamamlayan Ersan'dan geldi.

NBA'de 9 karşılaşmanın oynandığı dün gece, Milwaukee Bucks'ı galibiyete taşıyan isim Ersan İlyasova oldu.

Bucks, sahasında konuk ettiği Washington Wizards'ı karşısında son 6 saniyeye 1 sayı (118-117) geride girdi.

Bitime 2.2 saniye kala Bucks adına Jennings'in atışı isabetsiz olurken, ribauntta topu tamamlayan Ersan, takımına 119-118'lik galibiyeti getirdi.

Milli basketbolcu Ersan İlyasova, 27 dakika sahada kaldığı maçı 13 sayı, 11 ribaunt ve 3 asistle tamamlarken, Bucks'da en skorer isim ise 28 sayı atan Mike Dunleavy oldu.

Bucks'ın 34'üncü maçında 14'üncü galibiyetini elde ettiği gecenin diğer sonuçları şöyle:

Indiana Pacers - Golden State Warriors: 102-78

Cleveland Cavaliers - Boston Celtics: 83-86

Detroit Pistons - Philadelphia 76ers: 68-97

Chicago Bulls - New Orleans Hornets: 99-95

Houston Rockets - Toronto Raptors: 88-85

Dallas Mavericks - New Jersey Nets: 92-93

Sacramento Kings - Utah Jazz: 103-96

L. A. Clippers - Minnesota Timberwolves: 97-109