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Spor

Bitime 2 saniye kala Ersan İlyasova

NBA'de 9 karşılaşmanın oynandığı dün gece, Milwaukee Bucks'ı galibiyete taşıyan isim Ersan İlyasova oldu.

29 Şubat 2012 13:21

 

T24 - Milwaukee Bucks'ın Washington Wizards'ı 119-118 yendiği maçta galibiyet basketi, bitime 2 saniye kala atılan bir şutu tamamlayan Ersan'dan geldi.

NBA'de 9 karşılaşmanın oynandığı dün gece, Milwaukee Bucks'ı galibiyete taşıyan isim Ersan İlyasova oldu.

Bucks, sahasında konuk ettiği Washington Wizards'ı karşısında son 6 saniyeye 1 sayı (118-117) geride girdi.

Bitime 2.2 saniye kala Bucks adına Jennings'in atışı isabetsiz olurken, ribauntta topu tamamlayan Ersan, takımına 119-118'lik galibiyeti getirdi.

Milli basketbolcu Ersan İlyasova, 27 dakika sahada kaldığı maçı 13 sayı, 11 ribaunt ve 3 asistle tamamlarken, Bucks'da en skorer isim ise 28 sayı atan Mike Dunleavy oldu.

Bucks'ın 34'üncü maçında 14'üncü galibiyetini elde ettiği gecenin diğer sonuçları şöyle:

Indiana Pacers - Golden State Warriors: 102-78
Cleveland Cavaliers - Boston Celtics: 83-86
Detroit Pistons - Philadelphia 76ers: 68-97
Chicago Bulls - New Orleans Hornets: 99-95
Houston Rockets - Toronto Raptors: 88-85
Dallas Mavericks - New Jersey Nets: 92-93
Sacramento Kings - Utah Jazz: 103-96
L. A. Clippers - Minnesota Timberwolves: 97-109

 

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Ersan İlyasovaMilwaukee Bucks

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