Bitcoin'le ilk uluslararası ödeme Türkiye'de yapıldı

Rusya'dan Samsun'a gelen buğday yüklü geminin navlunu Bitcoin ile ödendi. Böylece ilk kez uluslararası bir taşımacılık ödemesinde Bitcoin kullanılmış oldu.

Kripto para birimleri gıda emtia ticaretinde de kullanılmaya başlandı. Prime Shipping Foundation’a göre geçen ay Rusya’nın Rostov limanından Türkiye’de Samsun limanına yapılan bir buğday ticaretinde taşıma masrafı ödemesi Bitcoin ile yapıldı. Böylelikle dünyada ilk kez bir navlun ücreti Bitcoin ile ödenmiş oldu.

Prime Shipping Foundation CEO’su Ivan Vikulov Bitcoin işleminin emtia ticaretinde uygulamaya koydukları pilot uygulamanın bir parçası olduğunu açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre kullanılan teknoloji, ödemelerin ve dijital para birimlerinden başka para birimlerine dönüşün hemen gerçekleştirilmesini sağlıyor. Grup, kendi dijital para birimini oluşturma planları olduğunu da açıkladı.

Telefonda görüş veren Vikulov, “Şu an mevcut olandan daha hızlı ve kolay bir sınırlararası ödeme sistemi geliştirmeye çalışıyoruz. Bildiğimiz kadarıyla bu kripto para birimlerinde bugüne kadar gerçekleşen ilk taşıma masrafı ödemesi oldu” diye konuştu.

Açıklama, 166 yıllık ticaret şirketi Louis Dreyfus Co.’nun tarımsal emtia ticaretinde ilk kez blockchain kullandığını duyurmasının ardından geldi. Şirket bu hafta ABD menşeli soya fasulyesinin Çin merkezli Shandong Bohi Industry’ye satışında teknolojinin kullanıldığını duyurdu.

En kripto dostu bölge Cebelitarık

Prime Shipping’in kripto para birimi kullanılan işleminde 3 bin ton buğday Rusya’nın Rostov-on-Don limanından Samsun limanına taşındı. Küçük bir miktar olsa da bu işlem kripto para birimlerin tarımsal emtiada rol oynayabileceğine yönelik işaret oldu. Suriye gibi ülkeler uluslararası yaptırımlar dolayısıyla dolara kısıtlı erişime sahip. Bu da bu ülkelerin gıda ithalat kapasitesini sınırlıyor. Prime Shipping Foundation, en kripto para dostu düzenlemelere sahip bölgelerden biri olan Cebelitarık’ta bankacılık lisansı almayı planlıyor. Vikulov’a göre bu lisans kripto para birimlerinin klasik para birimlerine dönüştürülmesini kolaylaştıracak.

Vikulov 2018 ortalarında kendi kripto para birimlerini çıkarmayı düşündüklerini söyledi. Vikulov dalgalı bir piyasaya sahip olsa da kripto para birimlerinin CME Group tarafından işletilen vadeli piyasaları olduğuna dikkat çekerek, hedge imkanının olduğunu vurguladı. Bitcoin fiyatları Aralık zirvesinden yüzde 40 aşağıda bulunuyor ve 24 Ocak sabah 09:00 itibarıyla 10.750 dolar civarında işlem görüyor.