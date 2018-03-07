Bitcoin'e ilgi azaldı

Arama motoru Google'da, bitcoin aramaları Ekim'den beri en düşük seviyeye indi. Aralık ayında tüm zamanların zirvesini gören en büyük kripto para birimi bitcoin, zirve seviyesinden yaklaşık %40 oranında düştü. Google Trends verilerine göre 'bitcoin' aramaları da %80'den fazla düştü.

Özellikle geçtiğimiz yılın sonunda bitcoin'deki 'çılgın fiyat artışlarının' sonuna gelinirken dijital para birimine de ilgi azalmış görünüyor.

Aramalar da düştü

Bloomberg'de yer alan habere göre, aralık ayında tüm zamanların zirvesini gören en büyük kripto para birimi bitcoin, zirve seviyesinden yaklaşık %40 oranında düştü. Google Trends verilerine göre 'bitcoin' aramaları da %80'den fazla düştü.. Bitcoin en son 5 bin dolar seviyelerine yakın işlem görürken bu kadar düşük ilgi görmüştü.



Bitcoin aramaları ve fiyat grafiğine bakıldığında en fazla aramanın fiyatların en yüksek seviyeye çıktığı dönemde yapıldığı görülüyor.