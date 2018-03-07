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Ekonomi

Bitcoin'e ilgi azaldı

Google Trends verilerine göre, bitcoin aramaları %80'den fazla düştü

07 Mart 2018 18:05

Arama motoru Google'da, bitcoin aramaları Ekim'den beri en düşük seviyeye indi. Aralık ayında tüm zamanların zirvesini gören en büyük kripto para birimi bitcoin, zirve seviyesinden yaklaşık %40 oranında düştü. Google Trends verilerine göre 'bitcoin' aramaları da %80'den fazla düştü.

Özellikle geçtiğimiz yılın sonunda bitcoin'deki 'çılgın fiyat artışlarının' sonuna gelinirken dijital para birimine de ilgi azalmış görünüyor. 

Aramalar da düştü

Bloomberg'de yer alan habere göre, aralık ayında tüm zamanların zirvesini gören en büyük kripto para birimi bitcoin, zirve seviyesinden yaklaşık %40 oranında düştü. Google Trends verilerine göre 'bitcoin' aramaları da %80'den fazla düştü.. Bitcoin en son 5 bin dolar seviyelerine yakın işlem görürken bu kadar düşük ilgi görmüştü. 

Bitcoin aramaları ve fiyat grafiğine bakıldığında en fazla aramanın fiyatların en yüksek seviyeye çıktığı dönemde yapıldığı görülüyor.

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