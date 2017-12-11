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Bitcoin'e alternatif 5 sanal para birimi

Bitcoin'in değeri 19 bin dolara ulaştı

11 Aralık 2017 13:17

Her gün artan değeri ile rekordan rekora koşan sanal para birimi Bitcoin'in değeri 19 bin dolara ulaştı. Peki dünyada yaygın olarak kullanılan diğer dijital para birimleri neler?

Dünyanın en güçlü ve en tanınan para birimi Bitcoin'in dışında farklı sanal para birimleri de bulunuyor. Bunlardan biri de eski Google mühendisi Charlie Lee tarafından 2011 yılında geliştirilen ve ilk sanal para birimlerinden olan Litecoin. Bitcoin gibi açık kaynak kodlu küresel ve tek bir merkeze bağlı olmayan bir ödeme ağı olan Litcoin'in farkı ise scrpyt tabanlı işlem kanıtlama algoritmalı olması.

Öte yandan Litecoin'in Bitcoin'e kıyasla daha hızlı işlem onaylama teknolojisi barındırması nedeniyle daha cazip olduğunu savunanlar da var. Nitekim Litecoin'de işlemler ortalama 2.5 dakika içerisinde, Bitcoin'de ise 10 dakikada onaylanıyor. Litecoin'in değeri ise bu hafta 104.3 dolarda kaldı.

DASH

Özgün adı DarkCoin olan Dash sanal para birimi 2014 yılında Evan Duffield tarafından tanıtıldı. Kolay ve güvenli protokolleri nedeniyle dijital ortamda çok popüler olan Dash için kullanıcılar tarafından BitcoinTalk forumunda oluşturulmuş 6.400 sayfalık bir altkoin topluluğu var. Şimdiye kadar 4.8 milyar dolar değerinde Dash üretildi. Dash'in değeri ise 696.6 dolara ulaştı.

ETHER

Ether isimli sanal para Rus bilgisayar programcısı Vitalik Buterin tarafından 2015 yılında tanıtıldı. Ether, Bitcoin ağına benzeyen açık kaynak kodlu küresel Ethereum ağı üzerinde çalışıyor ve piyasa değeri 4.46 milyar doları aşıyor. Değeri yüzde 4 oranında düşen Ether'in değeri ise şimdilik 430 dolarda.

​ZCASH

ABD'li bilgisayar programcısı Zooko Wilcox-O'Hearn tarafından 2016 yılında tanıtılan Zcash sanal para birimi ile dijital ödemeler açık bir blockchain altyapısını kullanıyor. Ancak bu para birimini kullananlar işlemlerini gönderici, alıcı ve gönderilen para miktarını gizleyebilen zk-SNARK isimli bir protokol ile gerçekleştirebiliyor. Tam bir ödeme gizliliği sunabilen Zcash'in değeri ise 316.5 dolara ulaştı.

MONERO

Güvenli ve anonim para transferi sağlayan Monero, 2014 yılında sanal para birimi yatırım prosedürlerini kullanıcılar için daha erişilebilir hale getirmek amacıyla tanıtıldı. Daha ‘eşitlikçi' bir yatırım prosedürüne sahip Monero'nun Bitcoin'den farkı ise şeffaf olması. Monero, tüm işlemlerin izlenemeyen bir biçimde gerçekleştirilmesini sağlıyor. Bu nedenle de bu para birimi, karanlık piyasalarda daha fazla kullanılıyor. Monero'nun değeri ise yaklaşık 277.7 dolar.

 

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