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Ekonomi

Bitcoin'de sular durulmuyor; önce düştü sonra yükseldi

Yılın başında 1.000 dolardan satın alınabilen tam Bitcoin, bu yıl dolar karşısında değerini yüzde 1655 artırdı

21 Aralık 2017 12:39

Son 1 yıl içerisinde piyasa değerini neredeyse 20 katına çıkararak yatırımcıların dikkatini üzerine çeken, güvenilirliği konusunda tartışmaların sürdüğü sanal para birimi Bitcoin, fiyatında büyük bir değer kaybı yaşayarak gece 01:00 sularında 15.732 dolar seviyesini gördü. Geçtiğimiz pazar günü 19.666 dolar seviyesine çıkarak rekor kıran Bitcoin, sabah saatlerinde düşüş trendini terk ederek saat 10:00 itibariyle 17.207 dolar seviyesine tekrar yükseldi.

Reuters'ın haberine göre, Japonya'da Cis ismiyle bilinen bir ticaret uzmanının satış uyarısı ve Singapur Merkez Bankası'nın  Bitcoin fiyatlarındaki keskin yükselişin spekülasyon kaynaklı olduğunu belirtmesi Bitcoin'in gördüğü değer kaybında etkili oldu.

Uzmanlar, Bitcoin'in düşüşünde sanal paralara ilişkin olumsuz haberlerin çoğalmasıın, Bitcoin'un rakibi olan Bitcoin Cash'in bilinirliğinin artmasının da etkili olduğunu düşünüyorlar.

BloombergHT'de yer alan habere göre ise, bir önceki tepe seviyesinden yüzde 20 aşağı yönlü bir hareket gösteren Bitcoin ayı piyasasına girdi. 

Ayı piyasası nedir?

Ayı piyasası, İngilizce bearish market olarak adlandırılmaktadır. Ayı piyasası, genellikle piyasaların karamsar durumda olduğu, fiyatların uzun bir süre daha düşüş trendinde olacağı beklentisi olduğu durumlarda kullanılır. Bir finansal ürünün ayı piyasasına girdiğini söylemek için, öncelikle ana trendin aşağı yönlü (düşüş trendi) olması gerekmektedir. Bununla birlikte eğer bir önceki tepe seviyesinden yüzde 20 aşağı yönlü bir hareket olması gerekmektedir. 

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