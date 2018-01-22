Bitcoin'de sert düşüş; 10 bin dolara düzeyine geriledi

Kripto para birimleri ile ilgili son günlerde farklı ülkelerden gelen “düzenleme” ve “kısıtlama” haberlerinin etkisiyle sanal para birimlerindeki düşüş devam ederken Bitcoin 10 bin dolar düzeyine geriledi.

Toplamda 1465 adet sanal paranın oluşturduğu kripto para piyasa hacmi sanal para birimlerindeki düşüşün de etkisiyle son 24 saatte yüzde 11.53 düşerek 520 milyar dolara gerilerken, kripto para piyasasının belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 10.29 düşerek 10 bin 828 dolardan işlem gördü.

Bitcoin kripto para piyasasının yüzde 35'ini oluştururken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 28 milyar 916 milyon dolar olarak hesaplandı.

Piyasadaki en büyük dört kripto para birimlerindeki değişimler ise şöyle; Ethereum yüzde 9.61, Ripple yüzde 14.51, Bitcoin Cash yüzde 11.89 ve Cardano yüzde 13.18 düştü.