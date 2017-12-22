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Ekonomi

Bitcoin'de sert düşüş

Bitcoin'in yanısıra, Ethereum, Litecoin, Cardano gibi sanal para birimleri de bir gün öncesine göre düşüş yaşadı

22 Aralık 2017 14:01

Kripto paraların referans birimi Bitcoin, bu kez hsse değerinde sert düşüş gördü. Bir hafta kadar önce 20 bin seviyesini test eden Bitcoin, bir gün öncesine göre yüzde 30,61 düşüş yaşarken haftalık bazda yüzde 32'ye yakın düşüş yaşadı. Bitcoin, saat 17:45'te 11.385 dolardan işlem gördü.

Kripto paraların referans birimi Bitcoin, dün gece ABD piyasasını 14 bin doların altında kapatmıştı. 

Güvensizlik yaşanıyor

Bir çok ülkenin kripto para birimleri ile ilgili yasal düzenlemeyi tartışmayı başlamasının ardından kripto para birimlerine karşı başlayan güvensizlik piyasayı da etkiledi. Bitcoin'in yanısıra, Ethereum, Litecoin, IOTA, Cardano gibi para birimleri de bir gün öncesine göre düşüş yaşadı.

 

 

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