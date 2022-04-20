"Bitcoin yılı 80 bin dolara yakın kapatabilir"

Bitcoin yeni haftayı 38 bin dolara kadar gerileyerek başlattı. Ardından güçlü bir toparlanma dalgası başlatan Bitcoin, 40 bin dolarlık direnç bölgesinin üzerine çıktı. Bitcoin’in düşüş trendine girmesinden alt coin'ler de nasibini aldı ve küçük yatırımcı panik satışı yaptı. Uzmanlar enflasyon etkisiyle Bitcoin'de önümüzdeki dönemlerde yükleşik trendi yaşanacağını ve yılı 80 bin dolara yakın kapatabileceğini ifade ediyor.

Dünya'dan Berfin Çipa'ya konuşan Kripto Para Uzmanı Altuğ İşler, yüksek enflasyon masada olduğu müddetçe, Bitcoin’de yaz aylarına doğru yükseliş yaşanacağını belirtti. İşler, “Enflasyon tüm dünyanın gerçeği. Yatırımcının parası eriyor ve parasını korumak için çare arıyor. Böyle bir ortamda Bitcoin’de ciddi bir düşüş beklemiyorum. Ne zaman enflasyonla gerçek anlamda bir mücadele başlar işte o zaman Bitcoin’de biz bir ayı sezonu görebiliriz. Haziran ayına kadar, 40 bin doların üzerinde olduğumuz müddetçe, 50 bin dolarları göreceğimizi düşünüyorum” dedi.

"Yılı 80 bin dolara yakın kapayabilir"

Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü ise şu bilgileri verdi

“Bitcoin’in 80 bin hareketi yapmaması için majör bir neden yok. Hatta bu sene içerisinde Ripple ve SEC davasını düşündüğümüzde burada izin verilebilecek bir spot ETF ürünleri Bitcoin’i 70 bin dolara kadar besleyebilir. Bitcoin kontrat işlemlerinin herhangi bir spotta karşılığı bulunmuyor. Dolayısıyla bu sene izin verilecek bir kontrat ile Bitcoin 2022’yi muhtemelen 80 bine yakın kapatabilir.”