Bitcoin, yeniden 40 bin dolar seviyesinin üstüne çıktı

Kripto para birimi Bitcoin, tarihi zirvesini gördükten sonra düşüşe geçmişti. Bitcoin 1 aylık aranın ardından tekrar 40 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı.

2020 yılının Ekim ayında 10.400 dolar seviyesine kadar gerileyen ve ardından uzun yükseliş serüvenine başlayan Bitcoin, ocak ayının ortalarına kadar hız kesmeden yoluna devam etmiş, 42 bin dolar seviyesine kadar yükselmişti. Bu hızlı yükselişin ardından bir düzeltme sürecine giren dijital para birimi, son haftalarda 30-35 bin dolar arasında işlem görüyordu.

Piyasanın hareketlenmesi ile birlikte artışa geçen Bitcoin, 40 bin 400 dolar seviyesinden işlem gördü.