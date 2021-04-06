Bitcoin toparlanıyor; 59 bin dolar seviyesine geldi

En yüksek hacimli kripto para birimi olan Bitcoin, toparlanmaya devam ediyor. Mart ortasında gördüğü 61,683.86 dolarlık yeni zirveden 52 bin dolara kadar indikten sonra toparlanarak 59 bin dolar sınırına yükseldi.

Gün içinde 57,694.83 ve 59,891.30 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0.98 artışla 58,954.46 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı yüzde 2.68 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 16 milyar dolarlık artışla 1.1 trilyon dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 2.82 artışla 2,122.82 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 17.89 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 244.69 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 7.93 artışla 376.31 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 37.24 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 57.87 milyar dolara yükseldi.

Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi de son 24 saatte yaklaşık 44 milyar dolar artışla 1.0 trilyon 978 milyar dolara yükseldi.