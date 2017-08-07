Bitcoin "teknolojik görüş ayrılığı"na rağmen rekor kırdı

Bitcoin, kripto paranın geleceğine dair yaşanan görüş ayrılığını görmezden gelerek kazançlarını yeni rekoruna genişletti.

Dijital para, geçtiğimiz hafta yaşanan görüş ayrılığına rağmen Cuma günkü seviyesinden yüzde 16 kadar yükseldi ve daha önce görmediği 3,292.41 dolar seviyesine çıktı. Tartışmalar, bitcoinin temelindeki teknolojinin nasıl geliştirileceği etrafında gerçekleşti. Bir takım geliştiriciler, SegWit2x denilen çözümü savunurken bitcoin madencileri, veri bloklarının boyutunda daha şiddetli bir artış istiyor.



Gatecoin Ltd. CEO'su Aurelien Menant, "Bu görüş ayrılığı, bitcoinin fiyatını veya kaydedeceği ilerlemeyi etkilemeyecek" dedi ve "SegWit'in etkinleştirilmesi, bitcoinin teknolojik evriminde önemli bir dönüm noktası" diye konuştu.