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Ekonomi

Bitcoin "teknolojik görüş ayrılığı"na rağmen rekor kırdı

Bitcoin, alıcıların kripto paranın geleceğine dair yaşanan görüş ayrılığını geride bırakmasıyla rekor seviyesine ulaştı

07 Ağustos 2017 21:55

Bitcoin, kripto paranın geleceğine dair yaşanan görüş ayrılığını görmezden gelerek kazançlarını yeni rekoruna genişletti. 

Dijital para, geçtiğimiz hafta yaşanan görüş ayrılığına rağmen Cuma günkü seviyesinden yüzde 16 kadar yükseldi ve daha önce görmediği 3,292.41 dolar seviyesine çıktı. Tartışmalar, bitcoinin temelindeki teknolojinin nasıl geliştirileceği etrafında gerçekleşti. Bir takım geliştiriciler, SegWit2x denilen çözümü savunurken bitcoin madencileri, veri bloklarının boyutunda daha şiddetli bir artış istiyor. 

Gatecoin Ltd. CEO'su Aurelien Menant, "Bu görüş ayrılığı,  bitcoinin fiyatını veya kaydedeceği ilerlemeyi etkilemeyecek" dedi ve "SegWit'in etkinleştirilmesi, bitcoinin teknolojik evriminde önemli bir dönüm noktası" diye konuştu. 

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