Bitcoin, tarihi zirvesine yaklaşıyor; 18 bin doları aştı

Koronavirüs vakalarının artması güvenli liman talebini artırırken, Bitcoindeki yukarı yönlü ivme hızlandı. Kripto para 18 bin dolar seviyesini aştı.

Bloomberg HT'nin haberine göre Bitcoinde artan Koronavirüs vakalarına ilişkin fiyatlamaların etkisiyle yükseliş ivmesi devam etti. Bitcoin 18 bin doları da aşarak Aralık 2017'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Zirve seviyeler test edilebilir

Kripto para analistlerinin değerlendirmelerine göre Bitcoinde bu hareketin devam etmesi zirve seviyelerin yeniden test edilmesini sağlayabilir.

2017'de de Bitcoin yılın sonuna doğru ralli yapmış ve 19 bin doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmıştı. 2018 yılının başında ise Bitcoin fiyatlarında hızlı geri çekilme yaşanmıştı.