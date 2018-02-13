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Ekonomi

Bitcoin tabanlı United Bitcoin üzerinde tartışmalar sürüyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 13 Şubat (DHA) – Piyasanın önde gelen sanal para geliştiricilerinden Jeff Garzik’in 12 Aralık tarihinde piyasaya sürdüğü Bitcoin (BTC) blok zinciri tabanlı United Bitcoin (UBTC) üzerindeki tartışmalar sürüyor

13 Şubat 2018 20:24

Deniz Kılınç / İstanbul, 13 Şubat (DHA) – Piyasanın önde gelen sanal para geliştiricilerinden Jeff Garzik’in 12 Aralık tarihinde piyasaya sürdüğü Bitcoin (BTC) blok zinciri tabanlı United Bitcoin (UBTC) üzerindeki tartışmalar sürüyor.
Jeff Garzik, blok zinciri şirketi Bloq Yönetim Kurulu üyesi Matthew Roszak ve Bitbank Group’tan Songxiu Hua ile geliştirdiği ortak projes United Bitcoin ile, yerel akıllı sözleşme özelliği yanında çeşitli yasal para birimlerine karşı sabitlenmiş bir kredi para sistemi oluşturmayı planladığını açıkladı. Bitcoin (BTC) blok zinciri ile modellenen United Bitcoin şu an bütün kripto para birimleri cüzdanı sahipleri tarafından \"bire bir oranıyla\" satın alınabiliyor.
Projenin en tartışmalı yanı ise, yatırımcıların UBTC alabilmek için kimlik tanımlaması yaratma gerekliliği olarak görülüyor. Kullanıcıların UBTC işlemlerine başlamadan önce bir e-posta adresi ve telefon numarası bilgisi vermeleri gerekiyor. Bu işlemden sonra da, UBTC’nin bire bir dağıtımı için kullanıcının geçerli bir Bitcoin adresi sahibi olması isteniyor.
UBTC ile ilgili tepki gören bir diğer tarafı ise aktif olmaya hesapların gelecek gelişmeler için kullanılma olasılığı olarak tartışılıyor. UBTC Vakfı, belirli bir süreden itibaren kullanılmayan hesapları,”yenilikçi gelişmelerde” kullanacağını açıkladı. Vakıf, şimdilik bitcoin yatırımcılarının UBTC talep edebilmesi için bir “ödemesiz bir süre” tanıyor.

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