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'Bitcoin' serverları hırsızlığında kuzen aranıyor

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, Yunus Emre Asan'a ait iş yerinden aralarında iki 'bitcoin' serverının da bulunduğu 450 bin TL'lik elektronik cihazın çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, Asan'ın kuzeni 26 yaşınd

29 Ocak 2018 00:23

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Akyazı ilçesinde, Yunus Emre Asan\'a ait iş yerinden aralarında iki \'bitcoin\' serverının da bulunduğu 450 bin TL\'lik elektronik cihazın çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, Asan\'ın kuzeni 26 yaşındaki Sevgi Asan\'ın da hırsızlığa karıştığı belirlenerek, hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Geçen hafta pazar günü Akyazı\'da bilişim ofisinden sanal para \'Bitcoin\' serverlarının da bulunduğu cihazların çalınması olayı ile ilgili soruşturma devam ediyor. İstanbul\'da düzenlenen operasyonla R.A. ve V.A. yakalanırken, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hırsızların çaldıkları elektronik cihazlar ise bulunamadı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ve Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının tamamını inceledi. Ekipler, Yunus Emre Asan\'ın kuzeni Sevgi Asan\'ın da yaşanan hırsızlığa karıştığını tespit etti. Soruşturmayı yürüten Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sevgi Asan hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polis, her yerde Sevgi Asan\'ı arıyor.
Sevgi Asan bir süre önce yarış atı alarak kendisini ortak ettiğini söyleyen arkadaşı tarafından dolandırıldığını belirterek, savcılığa suç duyurunda bulunmuştu.

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