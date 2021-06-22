Bitcoin Ocak'tan beri ilk defa 30 bin doların altında

Bitcoin, Çin’den gelen haberler sonrasında hafta başından bu yana yüzde 17'den fazla değer kaybederek 30 bin doların altına indi ve 29 bin 623 dolar seviyesine çekildi. Bitcoin, Ocak ayından bu yana ilk kez 30 bin doların altına düştü.

Çin'in bitcoin madenlerini kapatması ve Çin Bankası Alipay'e kripto para işlemi yapmama çağrısı ve en büyük 3. bankasının kripto para işlemlerini yasaklaması kripto paralar üstündeki baskıyı arttırdı.

Bitcoin 14 Nisan'da 64 bin doları görerek en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Kripto para piyasasında anlık olarak diğer para birimleri işlemlerinde; Ethereum 1,800 dolar, BNB (Binance coin) 243 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Litecoin 112 dolar seviyesine çekilirken, ripple ise 0,54 dolar seviyesinden işlem görüyor.