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Ekonomi
Deutsche Welle

Bitcoin New York’ta kurallara bağlandı

New York eyaleti son dönemde oldukça popüler olan sanal para Bitcoin ile yapılacak ticari işlemleri kurallara bağladı.

04 Haziran 2015 14:31


New York eyaleti Mali Hizmetler Dairesi Başkanı Benjamin Lawsky, görev süresinin bitimine kısa bir süre kala merakla beklenen kurallar manzumesini hazırladı. 44 sayfalık belgede, ABD'nin en önemli ticari merkezlerinden olan New York'ta hangi koşullar altında sanal para bitcoinle ticaret yapılabileceği sıralanıyor.

Yeni düzenleme şirketler için engelleri artırıyor. Zira yalnızca bitcoin kullanabilme ruhsatı almak bile 5 bin dolar tutarında olacak. Öte yandan her şirket bu kuralların uygulanıp uygulanmadığını denetlemekle yükümlü birini çalıştırmak zorunda olacak. Lawsky, kara para aklama başta olmak üzere bitcoinin suç teşkil eden işlemlerde kullanılmasını önlemeye çalışıyor.

Düzenlemeye eleştirel yaklaşanlar ise kuralların New York finans dünyasının yatırım bankaları ve hedge fon gibi büyük aktörlerine fayda sağlayacak şekilde hazırlanmış olmasından endişeli.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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New YorkBitcoinMali Hizmetler Dairesi Başkanı Benjamin LawskyABDDeutsche Welle Türkçe dpa BÖ/BS

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