Bitcoin nasıl alınıp satılır?

Mahfi Eğilmez*



Bitcoin nasıl satın alınır?

Bitcoin veya diğer kripto paraları satın alabilmek için önce bu paraları satan ve fiyatını belirleyen kripto para borsalarından birisine kaydolmak gerekiyor. Bu paraları satan ve üzerinden işlem yapan birçok borsa var. Bunlara internet arama motorlarından herhangi birinin arama çubuğuna ‘bitcoin alım satımı’ ya da ‘bitcoin borsası’ yazarak ulaşmak mümkün. Bu borsalardan herhangi birinde işlem yapabilmek için kaydolurken nüfus bilgilerinin ve açık adresin verilmesi gerekiyor. Ayrıca borsalar, genel olarak kişinin nüfus cüzdanının ya da sitenin kabul edeceği bir kimliğin arkalı önlü kopyasını, elektrik, su ya da doğalgaz faturası gibi adı ve adresi gösteren bir belgenin kopyasını ve bu borsadan işlem yapmak istendiğine ilişkin bir dilekçenin verilmesini istiyor. Bunları tarayıcıdan tarayıp internet aracılığıyla söz konusu bitcoin borsasına yollamak gerekiyor. Bu işlemlerden sonra ilgili borsa sitesi tarafından gönderilen bilgilerin doğruluğu kontrol ediliyor ve kişinin kaydı yapılıyor. Kişiden bu borsadaki hesabına girip çıkabilmesi için bir şifre oluşturması isteniyor. Bütün bu işlemler tamamlanıp bitcoin borsa sitesinde hesap açıldığında kişi, buraya bankasından ya da başka bir kanaldan para aktararak bitcoin satın alabiliyor ve alım satım ya da aktarma gibi işlemleri yapmaya başlayabiliyor.

Bitcoin Cüzdanı Nasıl Oluşturulur?

Son zamanlarda bitcoin borsalarıyla ilgili bazı iddialar ortaya atılıyor. Bunların hacklendiği, buralarda saklanan bitcoinlerin kaybolduğu gibi çeşitli haberler çıkıyor. Eğer bitcoin işlemleri yapmak isteyen kişi, bitcoin borsalarının saklama güvenliğinden emin değilse o zaman bu kişinin mevcut bitcoinlerini söz konusu borsadaki hesabında tutmak yerine bunları saklamak için kendisine özel bir bitcoin cüzdanı oluşturması gerekiyor. Bu konu için de internet arama motorlarına ‘bitcoin cüzdanı oluşturma’ ifadesi yazılırsa çıkacak adreslerden cüzdan oluşturmayı öğrenmek mümkün. Örneğin bitcoin için internette bitcoin.org adresine girildiğinde oradan yönlendirmeleri izleyerek ve seçimleri yaparak bir bitcoin cüzdanı oluşturmak çok zor değil. Bu cüzdan için de bir şifre oluşturulması gerekiyor. Cüzdana girebilmek için bu şifreyi kullanmak şart. Cüzdan en başta kişiye bir de 16 kelimeden oluşan bir kurtarma şifresi veriyor. Bu şifreyi yazıp saklamakta büyük yarar var. Ayrıca kişi cüzdanına bitcoin koymak istediğinde her seferinde cüzdan, büyük ve küçük harfler ile sayılardan oluşan uzun bir şifre oluşturuyor. Bu şifre o işlem için cüzdanın adresi oluyor. Ardından bitcoin borsasındaki bitcoinleri bu cüzdana aktarmak için bitcoin borsasındaki hesaba girip orada bitcoinlerin gönderileceği adres çubuğuna bu şifrenin yazılması gerekiyor. Sonrasında, bitcoinleri gönderenin e posta hesabına bir onaylama mesajı geliyor, onay verildiğinde bitcoinler kişinin bitcoin borsasındaki hesabından bu özel cüzdana aktarılıyor. Her aktarma işlemi için bitcoin borsası tarafından 0,0005 bitcoin komisyon kesiliyor.

İşin gizliliği nerede?

Bitcoin borsa sitesinden hesap oluşturmanın gizli, saklı bir tarafı yok. Yukarıda anlattığım gibi her türlü bilginizi veriyorsunuz. Hesap kime ait, hangi işlem yapılmış hepsi açık. Buna karşılık bitcoin cüzdanı kişiye özel. Buraya aktarılan bitcoinler ya da buradan başkasına aktarılan bitcoinler yukarıda değindiğim şifreli adreslere gönderildiği için kimin kime ne kadar bitcoin yolladığını bilmek mümkün değil. Ayın karanlık yüzü de burada zaten. Dolayısıyla daha önceki yazımda da değindiğim gibi bu cüzdanlar kara para, vergiden kaçma, gizli saklı ödemeler için altyapı oluşturuyor. Yine önceki yazımda açıkladığım gibi bitcoin ve altcoinleri çekici kılan ve sürekli değer artışı göstermelerini sağlayan yapı da işlemlerin bu tür şifrelerin arkasına saklanmasından kaynaklanıyor.



Uyarı

Bu bilgileri sadece sistemin nasıl çalıştığı konusunda sizleri bilgilendirmek amacıyla sunuyorum. Amacım asla ve kesinlikle bir yatırım tavsiyesi vermek değildir. Bloğumu izleyenlerin bildiği gibi hiçbir konuda yatırım tavsiyesi vermiyorum. Bu çerçevede bu borsalara kayıt olup olmamak, bitcoin ya da altcoinleri satın alıp almamak, sanal para cüzdanları oluşturmak veya bunlarla işlem yapıp yapmamak tamamen size kalmış tercihlerdir.

* Bu makale ilk olarak MahfiEgilmez.com'da yayınlanmıştır

