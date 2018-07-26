Bitcoin kuru, üçüncü gününde de 8 bin doların üzerinde

Sanal para birimi Bitcoin perşembe günü yüzde 0,31 artışla 8.217,40 dolardan işlem görüyor. Üçüncü günde de 8.000 dolar üzerinde kalan Bitcoin, bir önceki oturumda ise 8.300,70 doları görmüştü.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu’nun bitcoin ETF için yakında onay vereceğine dair raporlar arasında, dijital para salı günü 8.000 dolar üzerine çıkmıştı. Eğer onaylanırsa, ETF perakende yatırımcılarına borsaya geçmeksizin bitcoin alım satım imkanı tanıyacak.

Yine de, son aylarda Bitcoin, yaklaşık 20 bin dolar olduğu Aralık ayından bu yana neredeyse yüzde 70 düşüş yaşadı.

Kripto paralar genel olarak sakin iken, toplam piyasa sermayelendirmesindeki dijital döviz kapasitesi, Çarşamba günü 304 milyar dolar zirvesine kıyasla, bu haberi yazarken, 300 milyar dolar seviyesinde.

Ethereum yüzde 1,37 artışla 476,50 dolara yükseldi. Üçüncü en büyük yapay döviz olan Ripple, yüzde 1,23 değer kazanarak 0,46157 dolar olurken, Litecoin yüzde 0,92 artarak 86,988 dolar oldu.

Diğer gelişmelerde, ABD Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu (CFTC) Kongreye dijital dövizleri izlemek için daha fazla harcama yaptığını söyledi.

CFTC başkanı Chris Giancarlo’nun Çarşamba günü söylediğine göre, “yeni finansal teknolojiler bizi ekonomi tarihinde yeni bir döneme sokuyor. Ticareti, piyasaları ve risk transferi ve sermaye oluşumunun geniş kapsamlı sonuçlarıyla tüm finans alanlarını etkiliyor.”

CFTC vadeli işlemler ve opsiyon piyasalarının düzenlemelerini gözetiyor. Kripto paraların popülaritesi arttıkça, düzenleyiciler teknolojiyi güvenlik, emtia ya da döviz olarak tanımlama konusunda sıkıntı yaşıyor.