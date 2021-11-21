'Bitcoin Kent' geliyor: "Tamamen ekolojik bir şehir olacak"

Dünyanın en popüler kripto parası Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul eden ilk ülke olan Orta Amerika ülkesi El Salvador, Bitcoin tahvilleriyle desteklenecek bir “Bitcoin Kenti” kurmayı planlıyor.

Euronews Türkçe'nin haberine göre; El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele, La Union bölgesinin doğusunda kurulacak yeni Bitcoin kentinin, burada bir yanardağdan gelecek jeotermal enerjiyle elektrik üreteceğini duyurdu.

Bu kentin ekolojik şehir anlayışıyla yönetileceğini ve Katma Değer Vergisi (KDV) dışında burada yaşayan ve çalışanlardan hiçbir vergi alınmayacağı vaadinde bulunan Bukele, “Buraya yatırım yapın ve istediğiniz parayı üretin. Bu bir yanardağ tarafından enerji sağlanacak tamamen ekolojik bir şehir olacak.” dedi.