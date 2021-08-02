Bitcoin kâr satışlarıyla yeniden 40 bin doların altında

Ekonomi Servisi

Önceki gün 40 bin doları aşarak Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesini gören Bitcoin yeni haftaya düşüşle başladı. Bitcoin, kâr satışlarıyla son 24 saatte yaklaşık yüzde 5 değer yitirerek pazartesi öğlen saatlerinde 39.640 dolara indi.

ABD’de Senato gündeminde bulunan ve kripto borsalarının devletle daha fazla bilgi paylaşmasını öngören tasarının bu hafta Bitcoin üzerinde etkili olması bekleniyor. Demokrat ve Cumhuriyetçi Partilerin ortak teklifi olan tasarı, bilgi paylaşımı yükümlülüklerini yerine getirmeyen kripto para borsaları ve diğer aracı kurumlara para cezası uygulanmasını öngörüyor.