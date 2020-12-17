Bitcoin'de yeni zirve: 23 bin 655 doların üstüne çıktı

Bitcoin, mart ayından bu yana süren yükseliş trendini sürdürmeye devam ediyor. Dün 20 bin dolar barajını ilk defa geçen Bitcoin, yatırımcı ilgisinin sürmesiyle yüzde 10,5 artışla 23 bin 655 dolar seviyesine geldi.

Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin'in değerinde yükseliş trendi devam ediyor. Yılbaşından bu yana yüzde 220 değer kazanan Bitcoin, 23 bin 655 dolarlık yeni zirveyi bugün gördü.

Daha sonra yüzde 6,8'lik bir düşüş yaşayan Bitcoin, hızlı kazanç yolu ve enflasyona karşı kalkan olarak görüldüğü için son dönemde büyük yatırımcıların da ilgisini çekiyor.

Analistler, Bitcoin'e talebin sürmesini bekliyor

Reuters'ın aktardığına göre; Deutsche Bank analistleri yayımladıkları analiz notunda, "İtibarlı paraların sürekli değerinin düşmesinden dolayı alternatif para birimleri için bir arayış olacaktır. Görünen o ki, Bitcoin yüksek talep görmeye devam edecek" diye belirtti.

Kripto para şirketi Nexo'nun kurucusu ve yönetici ortağı Antoni Trenchev de, "Belli bir seviyeye geldi ve odak noktası bir sonraki tur rakamı olan 30 bin dolara doğru kayıyor. Bu değer, Bitcoin için yeni bir dönemin başlangıcı" dedi.

Wall Street'in de Bitcoin'e ilgisi arttı

Wall Street'teki bazı şirketler, küresel faiz oranlarının dibe vurduğu bu dönemde Bitcoin'in kazancından yararlanmak istiyor. Kripto paralar son dönemde birçok şirket tarafından daha fazla ilgi görüyor. 200 milyar dolardan fazla varlığı yöneten yatırım şirketi Guggenheim Partners LLC, geçen günlerde 5,3 milyar dolarlık Makro Fırsatlar Fonu'nun yüzde 10'una kadar Bitcoin yatırımı yapabileceğini açıkladı.

2008'deki küresel finansal çöküşün ardından bilinmeyen bir yazılımcı tarafından 2008'in sonlarında piyasaya sürülen Bitcoin, birkaç yıl boyunca birkaç sentten işlem görmüştü.