Bitcoin'de yeni rekor

Bitcoin fiyatları, salı günü 50 bin doları geçtikten sonra çarşamba günü yüzde 5'ten fazla yükselerek 51 bin doları geçti.

Bitcoin fiyatları, 1 senede neredeyse 5 katına çıkarken 2021 yılında yüzde 67 artış gösterdi.

Aralık ayında 20 bin dolar seviyelerinden keskin bir yükseliş ile yeni yılın ikinci haftasında 40 bin dolara ulaşan Bitcoin, sonrasında 30 bin dolara doğru çekilmişti.

Elon Musk’ın tweetleriyle beraber yeniden yükselişe geçen kripto para birimi, Tesla’nın Amerikan sermaye regülatörüne 1,5 milyar dolar aldığını bildirmesiyle rekor üzerine rekor kırmıştı.