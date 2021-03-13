Bitcoin'de tarihi zirve: 60 bin doların üzerini gördü

Son 24 saatte yüzde 6'nın üzerinde değer kazanan Bitcoin 60 bin doları aşarak yeni tarihi zirvesini gördü.
Son 1 haftadır yükselen en popüler kripto para Bitcoin yeni rekorunu kırdı. 24 saatte yüzde 6'nın üzerinde değer kazanan kripto para, 60 bin 266'ya kadar yükseldi.
Son yükselişte ABD'de Başkan Joe Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık yeni Koronavirüs destek paketini onaylaması etkili oldu.
Bitcoin geçen ay 21 Şubat'ta rekor kırmasının ardından 1 Martta 44 bin 500 dolara kadar gerilemişti. Bu düzeltmenin ardından ise yönünü yeniden yukarı çeviren kripto para, son 2 haftada hızlı bir toparlanma yaşadı.