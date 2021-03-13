Bitcoin'de tarihi zirve: 60 bin doların üzerini gördü

Son 24 saatte yüzde 6'nın üzerinde değer kazanan Bitcoin 60 bin doları aşarak yeni tarihi zirvesini gördü.

Son 1 haftadır yükselen en popüler kripto para Bitcoin yeni rekorunu kırdı. 24 saatte yüzde 6'nın üzerinde değer kazanan kripto para, 60 bin 266'ya kadar yükseldi.