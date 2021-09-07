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Ekonomi

Bitcoin'de sert düşüş; yüzde 15'ten fazla değer kaybetti!

Satışların ardından toparlanmaya başlayan Bitcoin, 47 bin dolar civarında seyrediyor

07 Eylül 2021 18:12

Temmuz ayının ortasından itibaren yükseliş trendine giren ve dün 52 bin doları geçen Bitcoin, bugün akşam saatlerinde gelen satışın ardından yüzde 15'ten fazla kayıpla 43 bin dolara kadar geriledi. Bu sert düşüşün ardından kısmen toparlanan kripto para, 47 bin bandında seyrediyor.

Bitcoin, düne göre yüzde 15'ten fazla kayıpla 43 bin 179 dolara geriledi. Temmuz ayından beri yükseliş trendinde olan ve 52 binleri geçen Bitcoin'in sert düşüşü yatırımcıları meraklandırdı.

Bitcoin'in değerindeki artış, Twitter ve Reddit'de El Salvador'un Bitcoin kanununu desteklemek için başlatılan kampanya sonrasında olmuştu.

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