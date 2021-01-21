Bitcoin'de sert düşüş: 32 bin dolar seviyesine indi

Piyasa değeri en yüksek kripto para oan Bitcoin'de düşüş sürüyor. Ay başında 42 bin doları görmesinin ardından hızlı bir şekilde yüzde 17'lik düşüş gösteren Bitcoin'in 3 günlük kaybı yaklaşı yüzde 10'u aştı.

Bitcoin'in son dönemdeki hızlı yükselişi bu hafta bir miktar ivme kaybetti. 31 bin dolar seviyesine kadar gerileyen kripto paranın üç günlük kaybı yüzde 10'un üzerinde.

Bitcoin bu ay başında 42 bin doları görmesinin ardından aynı hızla yüzde 17'lik bir düşüş göstermişti.

En yüksek hacimli birimler sıralamasında ikinci olan olan Ethereum da yüzde 7,97 düşüşle 1,266.65 dolara indi.



Bu yüksek oranlı düşüşlere karşın, son altı ayda Bitcoin yüzde 250'den, Ethereum da yüzde 410'dan çok yükseldi.



