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Ekonomi

Bitcoin'de sert düşüş: 32 bin dolar seviyesine indi

21 Ocak 2021 13:44

Piyasa değeri en yüksek kripto para oan Bitcoin'de düşüş sürüyor.  Ay başında 42 bin doları görmesinin ardından hızlı bir şekilde yüzde 17'lik düşüş gösteren Bitcoin'in 3 günlük kaybı yaklaşı yüzde 10'u aştı.

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