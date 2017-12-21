"Bitcoin atari oyunu, Blockchain ise internetin icadı"

Son dönemde gündemden düşmeyen Blockchain teknolojisi ve uluslararası para transfer sistemlerine değinen Akbank Direkt Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tolga Ulutaş, Blockchain teknolojisinin, varlıkları en yüksek güvenlikte ve aracılara ihtiyaç duymadan, açık bir ağ üzerinden herkesin erişimine sunduğunu anlatarak, "Bitcoin kulak ise Blockchain uzamakta olan bir boynuzdur" dedi.

Habertürk'te yer alan habere göre, Ulutaş, Akbank LAB’in çalışmalarına ilişkin düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, Blockchain teknolojisi ve uluslararası para transfer sistemlerine değinerek, tüm dünyanın “yeni teknolojilere hızlı adaptasyon” dönemine girdiğine dikkat çekti.

Ulutaş, "Bitcoin'in kendisi önemli değil, Blockchain önemli. Blockchain dünyada birçok işletmenin iş yapış şeklinde inanılmaz tasarruf ve hız sağlayacak bir şeydir. Bitcoin kulak ise Blockchain uzamakta olan bir boynuzdur" dedi

Akbank’ın, uluslararası para transferinde son teknolojiyi kullanarak şeffaflık ve hızı artırıp, maliyetleri düşüren Ripple ile anlaşan ilk Türk bankası olduğunu vurgulayan Ulutaş, “Türkiye’de bir ilk olarak Silikon Vadisi merkezli Ripple firmasının çözüm ortaklığıyla hayata geçirdiğimiz Blockchain teknolojisi ile para transferi başarılı inovasyon süreçlerimizin en önemli örneklerinden. 2018 yılı içinde Ripple teknolojisini önce kurumsal ardından da bireysel müşterilerimizin işlemlerinde kullanıma alacağız. Yeni dönemde iş birliği yapmak için çeşitli fırsatları araştırıyoruz ve hem Amerika’dan hem de dünyada öne çıkan diğer ülkelerden finansal teknoloji şirketleriyle iletişim halindeyiz.” diye konuştu.

Ulutaş, Blockchain teknolojisinin, varlıkları en yüksek güvenlikte ve aracılara ihtiyaç duymadan, açık bir ağ üzerinden herkesin erişimine sunduğunu anlatarak, Blockchain teknolojisi varlık transferinin bir aracıya ihtiyaç duymadan gerçekleşmesini mümkün kıldığını, kayıtların değiştirilemediği ve geri alınamadığı bir veri tabanı olduğunu söyledi.