Bitcoin almaya geldikleri Antalya'da, 182 bin dolarları gasp edildi

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- İSTANBUL\'dan sanal para \'Bitcoin\' almak için Antalya\'ya pazarlığa gelen Y.D. ve A.K., yanlarında getirdikleri 182 bin doların silahlı 3 kişi tarafından gasp edildiğini öne sürerek polise şikâyette bulundu. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2405 Sokak\'ta meydana geldi. İstanbul\'da oturan Y.D. ve A.K., Antalya\'da telefonla bağlantı kurdukları kişilerden sanal para \'Bitcoin\' almak için anlaştı. Güzeloba Mahallesi\'ndeki bir işyerine gelen Y.D. ve A.K., iddiaya göre sanal para almak için burada adı açıklanmayan 3 kişi ile pazarlık yaptı. Ancak Y.D. ve A.K.\'nin yanlarında getirdiği 182 bin dolar, pazarlığa oturdukları kişiler tarafından tabanca zoruyla gasp edildi. Y.D. ve A.K., polisi arayıp yardım istedi. İhbar ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Belirtilen adrese gelen polis, Y.D. ve A.K.\'nin ifadesine başvurdu. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.