T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bitcoin almaya geldikleri Antalya'da, 182 bin dolarları gasp edildi

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- İSTANBUL'dan sanal para 'Bitcoin' almak için Antalya'ya pazarlığa gelen Y

09 Aralık 2017 16:44

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- İSTANBUL\'dan sanal para \'Bitcoin\' almak için Antalya\'ya pazarlığa gelen Y.D. ve A.K., yanlarında getirdikleri 182 bin doların silahlı 3 kişi tarafından gasp edildiğini öne sürerek polise şikâyette bulundu. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, dün saat 20.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2405 Sokak\'ta meydana geldi. İstanbul\'da oturan Y.D. ve A.K., Antalya\'da telefonla bağlantı kurdukları kişilerden sanal para \'Bitcoin\' almak için anlaştı. Güzeloba Mahallesi\'ndeki bir işyerine gelen Y.D. ve A.K., iddiaya göre sanal para almak için burada adı açıklanmayan 3 kişi ile pazarlık yaptı. Ancak Y.D. ve A.K.\'nin yanlarında getirdiği 182 bin dolar, pazarlığa oturdukları kişiler tarafından tabanca zoruyla gasp edildi. Y.D. ve A.K., polisi arayıp yardım istedi. İhbar ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Belirtilen adrese gelen polis, Y.D. ve A.K.\'nin ifadesine başvurdu. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bülent TATOĞULLARIANTALYA DHAAntalyaPolisOlayMuratpaşaGüzeloba MahallesiSokakAncakBelirtilen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24