Bitcoin 9 bin doların altına düştü

Kripto para birimi Bitcoin, 9 bin doların altına gerileyerek kasım sonundan bu yana elde ettiği kazançları kaybetti. Ayrıca, ocak ayındaki kayıpları yüzde 25’i bulan Bitcoin’in piyasa değerinde geçen ay yaklaşık 45 milyar dolar düşüş görüldü.

Bitcoin fiyatları dün saat 19.40 itibariyle 8 bin 789 dolara kadar gerileyerek yüzde 13 düşüş kaydetti. Düşüş bu sabah da devam etti. Bitcoin saat 07.30 itibariyle 8 bin 635 dolara indi. Böylece son üç gündeki kayıpları yüzde 21’i buldu.

Uzmanlar, Asya ekonomilerinde Bitcoin’e devlet müdahalesi ve regülasyon getirme endişelerinin yanı sıra, kripto para birimlerinde güvenlik, siber saldırı ve çalınma gibi risklerin Bitcoin’in değerinin düşmesinde etkili olduğunu belirtti.

Geçen ay, Çin, Güney Kore ve Hindistan kripto paralar için yeni düzenlemeler getirileceğini açıklamıştı. Pazar günü de Japonya’daki Bitcoin hizmet şirketi Coincheck’ten siber saldırı sonucu 530 milyon dolar değerinde Bitcoin çalınmıştı.

ABD’li yatırım bankacılığı devi Goldman Sachs, geçen hafta yaptığı uyarıda, Bitcoin fiyatındaki hızlı artış nedeniyle kripto para biriminin piyasa değerinin gerçek değerini aşarak “balon” olarak adlandırılan seviyede işlem gördüğünü belirtmişti

Toplam kayıp 44 milyar dolar

Kripto paraların genelinde bu yılın ilk ayında yaşanan büyük değer kayıplarının ardından bu pazardaki toplam 200 milyar dolarlık piyasa değerinin yaklaşık olarak 44 milyar doları buhar olup uçtu.

Sadece 2017 Aralık – 2018 Ocak karşılaştırmasına baktığımız zaman ise bu kayıp kripto paraların ortaya çıktığı tarihten bu yana açık ara en büyük değer kaybı.

Kripto paraların piyasa değerindeki diğer büyük kayıplar 6.4 milyar dolarla Eylül 2017 ve 4.4 milyar dolarla Ocak 2014’te yaşanmıştı.