Bitcoin 6 saatte 2 bin 400 dolar kayıp yaşadı

Sanal para birimi Bitcoin, hızlı bir yükselişle bu yılki değer kazancını yüzde 1.000’in üzerine ve fiyatını da 11 bin dolara taşıdıktan sonra sert bir gerileme gösterdi. Dün (29 Kasım 2017) akşam yaklaşık 6 saatlik süreçte 2 bin 400 dolar kayıp yaşayan sanal para birimi, bu düşüşün ardından bu sabah tekrar 10 bin doların üzerine çıktı.

BusinessHT'de yer alan haber şöyle:

Son dönemde kırılan rekorlar üzerine Bitcoin'e dünyada ve Türkiye'de gösterilen ilgi hızlanarak artıyor.

ABD'deki en büyük Bitcoin borsası olan Coinbase, ilk kez 9 bin doların görüldüğü 26 Kasım Cumartesi günü öncesi Şükran Günü'nün de denk geldiği Çarşamba-Cuma günleri arasında 100 bin hesap daha açıldığını raporladı. Coinbase'de toplam hesap sayısı 13,1 milyon adete ulaştı. Kasım'da bu rakam 4,9 milyon adetti. Bir yıl öncesine göre artış ise üç katına yakın oldu.

Türkiye'deki ilgi de günden güne artıyor.

Türkiye'de faaliyet gösteren Bitcoin borsalarından biri olan Paribu'nun verdiği rakamlara göre Türkiye'de 'kripto' para piyasasında günlük olarak bin 500 Bitcoin dönüyor. Aktif kullanıcı sayısı ise 150 bin kişi. Bitcoin'in bugünlerde Türkiye'deki borsalardaki değerinin yaklaşık 40 bin lira olduğu dikkate alınırsa günlük olarak işlem hacminin yaklaşık 60 milyon lira.