Bitcoin, 50 bin doların üzerine geri döndü

Kripto para piyasasında hafta sonu yaşanan büyük düşüşün ardından toparlanmaya başladı ve Bitcoin, yeniden 50 bin doların üzerine çıktı.

Hafta sonu yüzde 22’ye varan düşüşle 42 bin dolar seviyesine kadar gerileyen Bitcoin, son toplarlanmanın ardından 50 bin dolar seviyelerine geri döndü.

Bitcoin 51 bin dolar seviyesinde hareket ederken Ethereum yüzde 5’i aşan yükselişle 4 bin 300 doların üzerinde işlem gördü.

Bitcoin yatırım platformu Bitcoin IRA’nın kurucu ortağı Chris Kline, “Yılın sonuna yaklaşırken tüm piyasalarda bir belirsizlik hissi var. Tüm piyasalar Fed politikalarına, enflasyona ve corona virüsü endişelerine yeniden uyum sağlamaya çalıştığı için bu normal bir geri çekilme. Enflasyon yakın zamanda düşmeyecek ve yatırımcılar kripto gibi araçlarla bunu korumak istiyor” dedi.