Bitcoin, 47 bin doların altına geriledi

Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, yüzde 4.4 değer kaybederek 47 bin doların altına geriledi.

Son 4 günde sık sık 50 bin dolarlık seviyeyi zorlayan Bitcoin, bu seviyeyi aşamadı ve sert bir düşüş yaşadı.

Bitcoin bu sabah itibarıyla son 24 saatte yüzde 4.4 değer kaybederek 46 bin 920 dolara geriledi. Ethereum da benzer şekilde yüzde 6.3'lük düşüşle 3 bin 762 dolara geriledi.

Kripto para piyasasının gözü yarın Fed'de olacak. Fed'in varlık alım programını daha erken bitireceğini açıklaması veya olası faiz indirimine yönelik sinyaller doların güçlenmesine yol açabilir. Analistler bu durumda son dönemde