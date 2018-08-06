Bitcoin, 3 haftanın en düşüğünü gördü

Bitcoin 7,000 dolar seviyesinin altına inerek son üç haftanın en düşük seviyesini grdü ve diğer büyük kripto paraların bazılarını da aşağı çekti.

En büyük kripto para olan Bitcoin yüzde 6 kadar düşerek, 17 Temmuz'dan bu yana ilk kez 6,000 dolar seviyesini test etti. Geçen ay görülen ve yüzde 33 prime neden olan güçlü yükseliş, zorlu teknik görünümden dolayı zayıflıyor görünüyor. Daha düşük seviyelerde gerçekleşen zirveler serisi, rallilerin art arda nasıl ivme kazanmayı başaramadıklarını işaret ediyor.

Bloomberg Intelligence analistleri Mike McGlone ve Eric Balchunas, Pazartesi günü hazırladıkları notta, "Bitcoin ve kripto para piyasası Ağustos ayının başlarında oldukça kırılgan," dedi ve "Arz, talep ve fiyat işaretleri negatif kalmayı sürüdürüyor" şeklinde görüş bildirdi.

Bitcoin'in rakipleri Ethereum, Litecoin ve Ripple da değer kaybetti.