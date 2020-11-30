Bitcoin, 19 bin 857 dolara yükselerek rekor kırdı

Bitcoin, bugün yüzde 3'ün üzerinde değer kazanarak 19 bin 857 dolara ulaştı ve tüm zamanların rekorunu kırdı.

Sene başından bu yana yüzde 170'in üzerinde değer kazanan dünyanın en yaygın kripto para birimi pazartesi günü 19 bin 864 dolar ile en son Aralık 2017'de kırdığı rekoru geçti.

Covid-19 pandemisinin ekonomiye olumsuz etkilerini azaltmak için devreye sokulan parasal ve mali teşvikler nedeniyle daha riskli yatırım araçlarına artan ilgi ve dijital paraların daha fazla kabul göreceği yönündeki beklentiler kripto paralara olan talebi de yükseltiyor.