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Ekonomi

Bitcoin 15 bin doları geçti

Hilal Sarı / İstanbul, 7 Aralık (DHA) – Küresel ekonominin çehresini değiştirebileceği iddiasıyla ekonomi dünyasının gündemine oturan sanal para Bitcoin 15 bin doları aştı

07 Aralık 2017 17:09

Hilal Sarı / İstanbul, 7 Aralık (DHA) – Küresel ekonominin çehresini değiştirebileceği iddiasıyla ekonomi dünyasının gündemine oturan sanal para Bitcoin 15 bin doları aştı.
Sadece son dört günde yatırımcılarına ortalama günde bin dolar kazandırmış olan Bitcoin çok fazla yatırım almaya devam ediyor. Bugün erken saatlerde 13 ve 14 bin dolar barajlarını aşan Bitcoin Perşembe günü tarihinde ilk kez 15 bin doların da üzerine çıkarak 15 bin 245 dolardan işlem görerek yeni bir rekora imza attı.
Criptocoins.news haber sitesinde Bitcoin pazarının en büyük olduğu Güney Kore gibi pazarlarda sanal paranın fiyatının 17 bin dolar eşdeğerine kadar yükseldiği aktarılıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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