Bitcoin 1 ayın en düşük seviyesinde

Kripto paralar yeni haftaya düşüşle başladı.

Bitcoin yüzde 4'e yakın değer kaybıyla 38 bin 800 dolar seviyelerinden işlem görürken, 1 ayın en düşük seviyesine geriledi. Ethereum ise yüzde 5'e yakın değer kaybederek 2 bin 800 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Düşüş alt coinlerde de etkisini gösterirken; Litecoin 105 dolardan, ripple 0,73 dolardan ADA 0,89 dolardan, FIL 18 dolardan ve SOL 95 dolardan işlem görüyor.

Metaverse coinler de ise MANA 1,97 dolar, SAND 2,57 dolar ve AXS 43 dolardan dalgalanıyor.

Kripto paralarda yaşanan düşüşte ABD'de vergi ödeme dönemine girilmesi gösteriliyor. ABD'de vergi ödemeleri için son güne girildi. Vergi ödemesi gelen varlık sahiplerinin satışa yönelmiş olabileceği belirtiliyor.