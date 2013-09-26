BİST'ten 3 büyüklere uyarı

Borsa İstanbul (BİST) Galatasaray Sportif, Beşiktaş Futbol ve Trabzonspor Sportif'in net işletme sermayelerinin ekside olduğunu belirtti. Borsa İstanbul bu kulüplerin finansal yapılarını düzeltmek için gerekli tedbirleri almaları yönünde uyardı. Beşiktaş ve Galatasaray'ı ayrıca döviz açık pozisyonarı konusunda uyardı.

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada 3 kulübün net işletme sermayelerinin rakamları da verildi. Bu rakamlara göre Galatasaray'ın 288 milyon lira, Beşiktaş'ın 179,8 milyon lira ve Trabzonspor'un ise 173.4 milyon lira net işetme sermayesinde eksi verdi.

hürriyet.com.tr'de yer alan habere göre, Borsa İstanbul aynı zamanda 3 kulübün kısa vadeli finansal borçlarının hasılatından fazla olduğunu belirtirken Galatasaray ve Beşiktaş için "önemli ölçüde döviz açık pozisyonları var" notu düşüldü.

Borsa İstanbul Beşiktaş ve Trabzonspor için bağımsız denetçi görüşünün şartlı olduğuna altını çizdi. Trabzonspor bilançosunu inceleyen bağımsız denetçinin işletmenin sürekliliğine ilişkin belirsizlikler bulunduğuna dikkat çektiğini de açıklamasında yer verdi.

Acar Yatırım Araştırma Müdürü Zeynel Balcı yükselen dolar kuru seviyesinin kulüplerin de döviz pozisyonlarını etkilediğini belirtti. Balcı "Transferler dövizle yapılıyor. Yayın gelirinden döviz geliri elde edebiliyorlar ama hasılat geliri olsun ürün gelirleri olsun bunlar hep TL cinsinden. Dolayısıyla kulüplerin döviz açık pozisyonları gerçekleşiyor. Kurun arttığı dönemde döviz açık riskleri artıyor" diye konuştu.

Endişe veren tablo

4 büyük kulübün finansal tablolarında endişe verici rakamlar yer alıyor. Borsa İstanbul özellikle net işletme sermayeleri ve döviz açık pozisyonları konusunda kulüpleri uyarıyor.