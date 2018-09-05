BIST'te yabancı yatırımcılar Ağustos'ta 118 milyon dolar net satış yaptı

İstanbul, 5 Eylül (DHA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası\'nda Ağustos\'ta yabancı yatırımcılar 117 milyon 953 bin 478 dolarlık net satış yaptı.

Borsa İstanbul\'un, Ağustos ayı yabancı banka/aracı kurum veya şahıs nam ve hesabına gerçekleştirilen işlemlere ilişkin verilerine göre;

- Yabancı işlemleri son 7 aydır net satış olarak gerçekleşiyor.

- Yabancıların alım işlemleri 10 milyar 352.3 milyon dolar oldu.

- Yabancıların satım işlemleri 10 milyar 470.2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

- Yabancıların toplam işlem hacmi 20 milyar 822.5 milyon dolar oldu.

- Yılın ilk sekiz ayında alım işlemleri 87.9 milyar dolar, satım işlemleri

90.1 milyar dolar olurken, net satış 2.18 milyar dolar oldu.

- Yabancılar 2017 yılında 100.3 milyar dolar alım, 98.48 milyar dolar satım işlemi gerçekleştirmiş, net alım miktarı 1.78 milyar dolar olmuştu.