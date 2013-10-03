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Ekonomi

BİST yüzde 1,47 yükseldi, dolar günü 2,00'dan kapadı

Dolar günü yüzde 0,1 değer artışı ile 2,00'dan kapadı

03 Ekim 2013 21:20

ABD'de bütçe krizinin üçüncü güne girmesi ve buna bağlı Fed'in gevşek para politikasını devam ettireceği beklentisiyle BIST-100'de XU100 yüzde 1.47 yükseldi. Endekste genel olarak belirsizlik sürerken kapanış 76 bin 269 puandan gerçekleşti. Dolar ise günü yüzde 0,1 değer artışı ile 2,00'dan kapadı.

Güne düşen dolar kurundan aldığı destekle alıcılı başlayan Borsa İstanbul'da, beklentilerden yüksek gelen Eylül ayı enflasyonunun ardından gelen satışların sınırlı kaldığı görüldü.

Eylül ayı tüketici enflasyonunun yüzde 0,77 arttığının açıklanmasından sonra en düşük 75 bin 441 seviyesini gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden tekrar yükselişe geçerek en yüksek 76 bin 428 puanı gördü.

Analistler, endeksin 76 bin 300 ve 77 bin seviyesinin direnç, 75 bin 500 seviyesinin ise destek konumunda olduğunu kaydediyor.

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